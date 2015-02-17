Сергєєв закликав Росію не втручатися у справи України з приводу Конституції та налагодження діалогу з громадянами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив після голосування на засіданні Ради безпеки ООН за резолюцію про ситуацію на сході України.

"Те, що сьогодні було назване "возз'єднанням" Криму, в міжнародному праві називається: окупація, анексія в результаті агресії! Крапка. Ми про це будемо ще говорити", - зазначив Сергєєв.

Також він звернув увагу на так звані "гуманітарні конвої" Російської Федерації. "Це є викликом міжнародному праву, яке визначає порядок поставок гуманітарної допомоги в іншу країну", - додав дипломат.

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При цьому він також прокоментував постійні заяви російської сторони з приводу української конституції.

"Те, що ми відкидаємо, і те, що Росія постійно намагається втрутитися, це вказує нам, як ми повинні розвиватися, який конституційний лад у нас повинен бути, якою має бути наступна конституція. Про все це було чітко сказано всьому нашому народові. Щодо східних регіонів, та й не тільки було сказано, що йде робота про те, що буде децентралізація зі збільшенням повноважень органів влади. Тому ще раз прошу... Не втручайтеся в наші справи! Ми самі вирішимо як жити, що будувати і як знайти діалог зі своїми власними людьми", - підкреслив Сергєєв.