Черновецький побачив зв`язок між бензином і перевиборами в Києві

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинувачує уряд у підвищенні плати за проїзд в столичних маршрутних таксі.

Про це йдеться у коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Він заявив, що підвищення проїзду у маршрутках штучно створене політиками, щоб дестабілізувати ситуацію в Києві, а також несумлінними приватними перевізниками, які пішли у них на повідку.

«Ми зверталися до приватних перевізників з пропозиціями часткової компенсації їх витрат для того, щоб тарифи на проїзд залишалися на колишньому рівні. Єдине, що для цього потрібно, – забезпечення законних засад для того, щоб перевізники отримували ці компенсації із коштів міського бюджету. Із цим питанням ми зверталися і в Кабінет міністрів, і у Верховну Раду. Але ніякої відповіді не отримали», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Невипадкове підвищення цін на паливо збіглося з часом ухваленням постанови про перевибори у столиці. Кабінет міністрів, з чиєї провини безконтрольно злетіли ціни на бензин, тепер використовує це для дестабілізації життєдіяльності в Києві», - зауважив мер столиці.

За його словами, уряд відкидає пропозиції київської влади щодо вирішення питання з перевізниками.

«Зате під виглядом захисту прав перевізників київським міським БЮТом і Блоком Кличка проводяться страйки і мітинги. І ніхто із представників цих блоків навіть не задумується про звичайних киян. Жадоба влади будь-якою ціною замінила їм бажання працювати на користь людям. У ситуації з підвищенням проїзду у маршрутках політики залізли до кишень киян», – переконаний мер Києва.

Він наголосив, що у маршрутках, які належать комунальним підприємствам, плата за проїзд не підвищуватиметься.

«У Києві з 2000 маршруток лише 400 належать місту. І я заявляю, що в жодному з комунальних маршрутних таксі ціна на проїзд підніматися не буде. А виходом із цієї ситуації є повна заміна застарілих маршруток на муніципальний транспорт європейської якості з високим рівнем сервісу, кондиціонерами і справедливими тарифами», - сказав мер.

«Цього року ми вже на 70% замінимо небезпечні для громадського руху і для життя пасажирів маршрутки на новий громадський транспорт. А вже наступного року він буде повністю оновлений», – підкреслив Київський міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 приватні перевізники проводили страйк, вимагаючи від столичної влади підвищити ціни на проїзд.

13 березня начальник Головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЯСТИЙ після переговорів з перевізниками повідомив, що міська влада дозволила перевізникам встановлювати будь-яку ціну на перевезення. У той же час, перевізники заявляли про небажання переходити на вільний тариф, оскільки будуть змушені платити ПДВ, чого немає при фіксованому тарифі. Вони вимагають підвищити тарифи до фіксованих ставок.

З 18 березня проїзд на ряді маршрутів Києва подорожчав. Як повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій РЕВА, проїзд подорожчав через перехід автоперевізників на вільні тарифи.