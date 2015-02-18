Оприлюднено імена 6 тисяч зрадників України з військово-морських сил, які перейшли на бік РФ у Криму

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Завдяки невідомим патріотам, які залишилися в Севастополі і мають доступ до баз даних кадрів Чорноморського флоту (ЧФ) РФ, ми отримали доступ до бази даних з більш ніж 6 тис. моряків українського флоту, які зрадили присягу і перейшли на бік Росії", - написав радник міністра.

За його словами, список нібито передали сайту "Миротворець" офіцери ЧФ РФ. "Додатком до листа виявився багатотисячний список зрадників з ВМС України із зазначенням ПІБ, звань, посад, дат народження, ідентифікаційних кодів. Всього близько 6000 штук. Ми цей список зрадників цілий тиждень перевіряли по своїх каналах, і виявилося, що він справжній, повний і достовірний. Не знаємо, навіщо росіяни злили своїх нових товаришів по службі, але думаємо, що зрадників зневажають всі, навіть окупанти, на бік яких вони перейшли",- написав він.

За його словами, інформацією з сайту "Миротворець" активно користуються МВС, СБУ, розвідка і прикордонна служба.