Бої біля Дебальцева є грубим порушенням мінської угоди – голова ПАРЄ

«Я шкодую, що, незважаючи на домовленості, досягнуті в Мінську минулого тижня і вчорашню резолюцію Ради Безпеки ООН, насильство на сході України продовжується. Бої були особливоінтенсивними в Дебальцеве, де проросійські сепаратистські сили явно мали намір поширити свій контроль над регіоном», – йдеться в заяві Брассер, пише Радіо Свобода.

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Голова ПАРЄ закликала сторони конфлікту дотримуватися припинення вогню.

12 лютого у Мінську лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовилися про припинення вогню в Донбасі з 15 лютого, відведення важких озброєнь. Порушення цього режиму відбуваються постійно, сторони звинувачують у цьому одна одну й заперечують свою вину. Зокрема найзапекліші бої тривають біля Дебальцева.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що станом на 11:00 до лікарні Артемівська доставили понад сотню поранених військових з Дебальцева, до лікарні продовжують доправляти поранених.

Президент Петро Порошенко повідомив, що в результаті боїв біля Дебальцева поранення отримали 30 військових.Порошенко також заявляє, що підрозділи Збройних сил України залишають Дебальцеве організовано, з бойовою технікою і зброєю. Станом на 13:00 виведені 80% підрозділів. Після цього нової інформації про ситуацію в Дебальцеві не було.