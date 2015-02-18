Спікер АТО: Військові продовжують планову передислокацію з Дебальцевого

"Триває планова передислокація частин і підрозділів антитерористичної операції, які виконували бойові завдання із оборони Дебальцевого", - заявив він.

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За словами Стельмаха, враховуючи недотримання терористами режиму припинення вогню та їхні спроби будь-якою ціною за підтримки російських військових захопити Дебальцеве, задля гарантування безпеки українських військових, , які виконували завдання на дебальцевському напрямку, завершується їх передислокація, пише Українська правда.

"Українські воїни здійснюють марш на певні позиції планово і організовано", - сказав він.

Водночас Стельмах підкреслив, що в інших районах проведення АТО бойовики не припиняють обстрілів позицій та об'єктів сил АТО, відкривають вогонь у бік мирних населених пунктів.

За його даними, в середу протягом дня зафіксовано 24 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Як відомо, у вівторок, 17 лютого, члени СММ ОБСЄ так і не змогли потрапити до Дебальцевого через сильні обстріли.

У середу, 18 лютого, близько полудня президент Порошенко заявив про завершення операції з виведення українських військових підрозділів з Дебальцевого.

Під час вказаної операції багато українських бійців отримали поранення, ЗМІ повідомляють про десятки загиблих.

У прес-центрі АТО з посиланням на доповідь першого заступника начальника Генштабу Збройних сил України Геннадія Воробйова повідомили, що втрати українських сил за останні дні боїв у Дебальцевому і при виході з міста склали 22 загиблих і понад 150 поранених.