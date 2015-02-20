Політолог: оскільки Кремль не міняє риторики щодо України, слід очікувати нового наступу

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив директор Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

"Коли ще відбувалися переговори у Мінську, багато хто з українських і російських експертів звертав увагу на те, що слід дивитися, яка буде риторика в Росії. Якщо буде продовжуватися антиукраїнська агресія, тоді не варто очікувати, що буде хоча б якесь перемир’я, війна продовжиться", - зазначив політолог.

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Зважаючи на те, що риторика Кремля не змінилася, за словами Фесенка, Україні слід готуватися до подальшого можливого наступу російсько-терористичних військ.