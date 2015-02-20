Політолог: оскільки Кремль не міняє риторики щодо України, слід очікувати нового наступу
01:20, 20 лютого 2015Політика
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Україні слід готуватися до можливої ескалації конфлікту на Донбасі, оскільки Росія не змінює своєї антиукраїнської риторики.
REUTERS
Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив директор Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.
"Коли ще відбувалися переговори у Мінську, багато хто з українських і російських експертів звертав увагу на те, що слід дивитися, яка буде риторика в Росії. Якщо буде продовжуватися антиукраїнська агресія, тоді не варто очікувати, що буде хоча б якесь перемир’я, війна продовжиться", - зазначив політолог.
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Зважаючи на те, що риторика Кремля не змінилася, за словами Фесенка, Україні слід готуватися до подальшого можливого наступу російсько-терористичних військ.
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