Глави МЗС "нормандської четвірки" домовилися про зустріч

02:57, 20 лютого 2015
Політика
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Міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Франції Лоран Фабіус і України Павло Клімкін обговорили телефоном практичні кроки з врегулювання конфлікту на південному сході України.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Росії.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися розробити рекомендації для контактної групи.

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Крім того, вони домовилися про проведення найближчим часом зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

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