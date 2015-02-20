Клімкін 23 лютого зустрінеться із генсекретарем ООН
22:04, 20 лютого 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Пан Ґі Муном домовився про зустріч з ним в понеділок 23 лютого в Нью-Йорку.
Клімкін 23 лютого зустрінеться із генсекретарем ООН / Радио Свобода
Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у своєму Twiiter.
«Мав приємну телефонну розмову з Бан Кі-муном, домовились зустрітися в понеділок у Нью-Йорку», - написав він.
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