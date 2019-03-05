Не перебільшуйте значення звільнення Гладковського

Через гучний корупційний скандал в українській оборонці президент Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Хоча одразу після оприлюднення результатів журналістського розслідування, тобто тиждень тому, Гладковського лише відсторонили від роботи, та й то – за його власним проханням.

Проте, не дивлячись на це, увага суспільства вже привернута до двох моментів. По-перше, до маніакальних крадіжок з боку нинішньої влади, яка в багатьох аспектах перевищує крадіжки попередньої.

Цілком зрозуміло, що правоохоронні структури розслідують виключно справи політичних опонентів Порошенка

По-друге – до абсолютного контролю президента над правоохоронною системою, який зберігається попри ілюзії західних союзників про нові антикорупційні структури в Україні та буцімто реформи існуючих державних органів. Насправді всі вони абсолютно підконтрольні Банковій, Адміністрації президента, тому слухняно виконують усі забаганки президента. Тож цілком зрозуміло, що правоохоронні структури розслідують виключно справи політичних опонентів Порошенка.

Нагадаю, що інформація про оборудки Гладковського була оприлюднена задовго до цього журналістського розслідування – це зробив ще три роки тому в ефірі телеканалу 3S.tv у студії Савіка Шустера Міхеїл Саакашвілі. Тож прокуратура була змушена хоча б формально відкрити кримінальне провадження проти Гладковського. Проте ці справи не завершилися ані реальним розглядом, ані відстороненням Порошенка. Тому в цій ситуації виникають підозри, що Порошенко мав безпосередню долю та відкати від цих оборудок в оборонці.

До того ж, компетенція Олега Гладковського взагалі не дозволяла йому бути призначеним на посаду заступника секретаря РНБО – у нього не було ніякого ані політичного, ані військового досвіду. Він завжди був лише спів-бізнесменом Петра Порошенка. Які підстави були для його призначення, окрім оборудок, ми не знаємо.

Те, що увага суспільства до цієї історії з’явилися лише перед виборами, свідчить про саме суспільство, для якого така інформація не є приводом для відставок, розслідувань та розглядів

Натомість ми бачимо наслідки діяльності Гладковського та його сина. І те, що увага суспільства до цієї історії з’явилися лише перед виборами, свідчить про саме суспільство, для якого така інформація не є приводом для відставок, розслідувань та розглядів. Тому лише перед виборами Порошенко був змушений здійснювати хоч якісь видимі кроки (видав указ про звільнення Гладковського).

Хоча насправді ці кроки не означатимуть відсторонення Гладковського від системи співпраці з Порошенком, яка, нагадаю, стосується не лише «Укроборонпрому». Згідно з розслідуваннями журналістів, йдеться про зав’язку саме на Гладковському автомобільного бізнесу і російської складової бізнесу Порошенка.

Всі ці справи повинні розглядати нормальні правоохоронні органи. Але вже за нової влади.

Як корупційний скандал позначиться на рейтингах і підтримці Порошенка? Слід зазначити, що спроба Порошенка монополізувати патріотичний електорат виявилася достатньо вдалою. За умов монополізації медіа (за виключенням хіба що кількох медійних джерел) і за умов таємної співпраці з багатьма громадсько-політичними структурами патріотичного спрямування, Порошенкові вдалося заручитися підтримкою великої кількості людей патріотичного спрямування. В тому числі й достатньо поважний людей.

Здебільшого цей корупційний скандал може вплинути на тих виборців, які до цього моменту не визначилися, кого підтримають на виборах

Це патріотичне ядро долучилося до провладного ядра, яке є у кожної влади. Чи вплинуть на позицію цих людей скандальні розслідування? Не факт. Зовсім не факт, що буде розщеплене ядро прихильників Порошенка.

Проте вплив все-таки буде. Здебільшого цей корупційний скандал може вплинути на тих виборців, які до цього моменту не визначилися, кого підтримають на виборах. А це означає, що голоси тих, хто ще не визначився, можуть розподілятися непропорційно. Відповідно Порошенко отримає меншу частину голосів, ніж та, на яку він розраховував.

Крім того, для частини українців оборудки, пов’язані з армією, є абсолютно неприйнятними. Тому можна точно говорити про гальмування зростання рейтингів Порошенка, яке відбувалося протягом останніх півтора місяці. А цим можуть і повинні скористатися опоненти чинного президента.

Олександр Доній, політичний аналітик, колишній народний депутат України