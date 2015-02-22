Обама найближчими днями вирішить, чи постачати зброю Україні

Рішення про те, надавати Україні зброю чи ні, президент США Барак Обама прийме вже найближчими днями.

Про це в суботу заявив державний секретар США Джон Керрі під час спільної з міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Хемондом прес-конференції, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"У наступні кілька днів, як я очікую, що президент Обама ухвалить рішення про те, які далі вжити заходи", - сказав Керрі.

Він додав, що США разом зі своїми європейськими партнерами також розмірковують над посиленням санкцій проти Росії за порушення Мінських домовленостей від 12 лютого.

Читайте такожОбама здійснює найбільшу помилку, не надаючи зброю Україні - Крамер"Ми не збираємося сидіти склавши руки і дозволяти такого роду цинічну поведінку залякування і посягання на суверенітет іншої держави", - сказав Керрі.

Держсекретар США наголосив, що, незважаючи на потужну пропаганду, Росії не вдасться приховати свої дії.