Кримські татари поки не будуть проводити Курултай

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо перепон для скликання Курултаю.

Він зазначив, що проведення Курултаю на окупованій території неможливе через загрозу тиску на його делегатів. Зокрема, за його словами, членам Меджлісу співробітники ФСБ або Слідчого комітету РФ "ставлять конкретні ультиматуми щодо їхньої поведінки у складі Меджлісу або їхнього голосування щодо тієї чи іншої кандидатури". Чубаров додав, що лунають погрози щодо видворення з Криму чи ув'язнення.

Читайте такожТуреччина готова надати свою територію для Курултаю кримськотатарського народу"Курултай у Криму неможливий. Під час окупації збирати людей, які виступають проти окупації, щоб вони в демократичний спосіб відверто обговорювали, як вони будуть протистояти окупантам - це сюр якийсь", - сказав голова Меджлісу.

Він нагадав про ідеї щодо проведення Курултаю у Туреччині чи Румунії. Проте, безліч людей побоюються, що їх просто не впустять назад до Криму.

"Ми поки що відмовилися від ідеї термінового скликання Курултаю", - констатував Чубаров.