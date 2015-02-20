Прокуратура просить для Чечетова арешт або 5 млн застави
21:19, 20 лютого 2015Суспільство
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Печерський райсуд Києва обирає міру запобіжного заходу для колишнього члена Партії регіонів Михайла Чечетова, якого підозрюють зловживанні владою та службовому підробленні.
Чечетова можуть відпустити під заставу в 5 млн грн / УНИАН
Як повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду, прокуратура висунула клопотання про обрання депутатові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі близько 5 млн грн.
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Спочатку прокуратура просила про заставу у розмірі приблизно 10 млн, однак, враховуючи вік та матеріальні статки підозрюваного, суму зменшили.
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