Прокуратура просить для Чечетова арешт або 5 млн застави

Як повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду, прокуратура висунула клопотання про обрання депутатові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі близько 5 млн грн.

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Спочатку прокуратура просила про заставу у розмірі приблизно 10 млн, однак, враховуючи вік та матеріальні статки підозрюваного, суму зменшили.