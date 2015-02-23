Президент прибув в ОАЕ на найбільшу виставку озброєнь

Президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом в ОАЕ, де відвідає одну з найбільших світових виставок озброєнь і технологій безпеки IDEX-2015.

Петро Порошенко проведе зустріч з прем'єр-міністром ОАЕ Мохаммедом бін Рашид аль-Мактумом, повідомляють у прес-службі глави держави. Читайте такожГеращенко: Європа оголосила негласне ембарго на постачання зброї в Україну Довідка: міжнародна виставка озброєнь і технологій IDEX проводиться раз у 2 роки. Найширше на виставці представлено озброєння сухопутних військ і протиповітряної оборони, морська техніка. Новинкою виставки в 2015 році стане відкриття павільйону безпілотних літальних апаратів.

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