Президент прибув в ОАЕ на найбільшу виставку озброєнь
17:39, 23 лютого 2015Політика
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Президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом в ОАЕ, де відвідає одну з найбільших світових виставок озброєнь і технологій безпеки IDEX-2015.
Порошенко поїхав в ОАЕ на виставку озброєнь / Twitter Петро Порошенко
Петро Порошенко проведе зустріч з прем'єр-міністром ОАЕ Мохаммедом бін Рашид аль-Мактумом, повідомляють у прес-службі глави держави.
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Довідка: міжнародна виставка озброєнь і технологій IDEX проводиться раз у 2 роки. Найширше на виставці представлено озброєння сухопутних військ і протиповітряної оборони, морська техніка. Новинкою виставки в 2015 році стане відкриття павільйону безпілотних літальних апаратів.
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