Ющенко просить Тимошенко забезпечити порятунок моряків з судна «Нафтогаз-67»

12:29, 23 березня 2008
Політика
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Президент виклав свої міркування у листі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд вжити невідкладних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт та надання необхідної допомоги врятованим українським морякам судна «Нафтогаз-67», яке потонуло біля Гонконга.

Як повідомляє прес-служба Президента, у зв`язку з аварією українського судна «Нафтогаз-67» з 24 громадянами України на борту, яка сталася 22 березня у Південно-Китайському морі, В.ЮЩЕНКО направив сьогодні до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО листа.

У листі Президент просить уряд України у координації з компетентними органами Китайської Народної Республіки вжити невідкладних та вичерпних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт, надання необхідної медичної та матеріальної допомоги врятованим українським морякам та здійснення усіх необхідних дій по лінії консульської служби МЗС України для подолання наслідків цієї трагедії.

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