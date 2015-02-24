За два місяці до смерті Литвиненко підготував звіт з компроматом на Путіна

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на The Guardian.

Свій звіт колишній розвідник написав у вересні 2006 року, а через два місяці його отруїли полонієм.

За словами адвоката дружини екс-агента ФСБ, Литвиненко направив до підрозділу міжнародного розшукового агентства Erinys, на яке він тоді працював, серію особливо важливих доповідей, за кожну з яких він отримав $5 тисяч.

Зазначається, що серед документів, зокрема, доповідь його особистого помічника, колишнього агента КДБ Юрія Швеця, яка була присвячена кримінальному минулому глави Федеральної служби РФ з контролю за оборотом наркотиків Віктору Іванову.

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Там стверджувалося, що той, починаючи з 1990 року, займався наркобізнесом в Санкт-Петербурзі, де його діяльність прикривав Володимир Путін, який займав на той момент посаду голови комітету із зовнішніх зв'язків в адміністрації мера міста Анатолія Собчака.

Нагадаємо, зараз в Лондоні проходять слухання у справі про вбивство екс-агента ФСБ.

Литвиненко помер у листопаді 2006 року після того, як попив чаю в одному з лондонських готелів в компанії своїх колишніх колег по КДБ - Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна. Росія відмовляється видати їх для допиту. Після втечі з Росії Литвиненко став штатним агентом британської розвідки MI-6.