З ”Нашою Україною” поділиться досвідом Сільвіо Берлусконі

Учасники виборчого блоку «Наша Україна» Борис ТАРАСЮК, Микола КАТЕРИНЧУК та Роман ЗВАРИЧ представлятимуть політичну силу на 17-му Конгресі Європейської народної партії у Римі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", Конгрес, що проходить з 29 по 31 березня у столиці Італії, позиціонується як головна політична подія 2006 року.

Понад 700 делегатів візьмуть участь у Конгресі, включаючи 10 прем’єр-міністрів, декілька лідерів партій-членів ЕРР, Єврокомісари та інші політики, пов’язані з ЕРР. “Народний Союз Наша Україна” має статус спостерігача в ЕРР. Українські політики виступлять на Конгресі 31 березня на другій пленарній сесії, присвяченій країнам, що не належать до ЄС.

У Конгресі також візьмуть участь прем’єр-міністри та голови урядів Ангела МЕРКЕЛЬ (Німеччина), Сільвіо БЕРЛУСКОНІ (Італія), Костас КАРАМАНЛІС (Греція), Вольфганг ШЮСЕЛЬ (Австрія), Жан-Клод ЮНКЕР, Мікулас ДЗУРІНДА (Словаччина), Лоуренс ГОНЦІ (Мальта), Янес ЯНСА (Словенія), Айгарс КАЛВІТІС (Латвія), а також Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗО.

Цього року Конгрес святкує 30-ту річницю заснування ЕРР і проходить під гаслом “Наша мета – Ваша Європа”. На ньому, серед іншого, буде обрано нового президента, членів Президії та Генерального секретаря партії.