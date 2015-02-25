Військові США і Великобританії "потролили" Росію парадом за 300 метрів від її кордону

15:44, 25 лютого 2015
Політика
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Американські і британські військові взяли участь у військовому параді в Нарві, який був присвячений Дню незалежності Естонії, щоб показати єдність проти наближення загрози з боку Москви.

Американська військова техніка і британські військові офіційно прийняли участь у святкуванні Дня незалежності Естонії, однак, зазначає газета, Нарва для проведення параду , була вибрана не випадково. Саме це місто нібито є потенційною метою для Кремля, якщо Росія перемістить свою увагу з України в країни Балтії, пише Дождь за інформацією The Telegraph.

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«Події в Україні, які змусили весь світ прокинутися, чітко показують, що ми повинні приділяти велику увагу безпеці», - сказав на параді Ріхо Терас, командувач силами оборони Естонії.

Майже 100 військовослужбовців з Іспанії, Нідерландів, Латвії та Литви промаршували разом з 1300 естонськими військовослужбовцями.

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес виступив на початку лютого за надання військової допомоги Україні. Президент країни і перший віце-президент Європейської комісії Франц Тиммерманс впевнені, що Євросоюз зіткнувся із загостренням відносин з Росією. Санкції проти Росії, на його думку, повинні бути продовжені.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте запропонувала повернути обов'язкову військову службу чеерз зміни геополітичної ситуації.

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