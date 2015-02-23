Бойовики влаштували у Ровеньках парад: на БМП посадили дітей з автоматами
16:46, 23 лютого 2015Війна
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У Ровеньках на Луганщині місцеві бойовики і "казаки" влаштували парад військової техніки і посадили на БМП дітей з автоматами.
Парад бойовиків у Ровеньках / youtube.com/tvkorr
Бойовики "оголосили" в місті вихідний і вивезли на вулиці військову техніку під прапорами РФ і так званій "Новоросії", передає ТСН.
На БМП разом з озброєними молодиками в камуфляжі сиділи діти з автоматами.
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Також місцеві "козаки" тримали в руках прапори "Комуністичної партії", на вулицях видно багато людей із георгіївськими стрічками.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики обстріляли 63-тю школу в Донецьку, внаслідок чого загинули діти.
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