Бойовики влаштували у Ровеньках парад: на БМП посадили дітей з автоматами

16:46, 23 лютого 2015
Війна
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У Ровеньках на Луганщині місцеві бойовики і "казаки" влаштували парад військової техніки і посадили на БМП дітей з автоматами.

youtube.com/tvkorr

Бойовики "оголосили" в місті вихідний і вивезли на вулиці військову техніку під прапорами РФ і так званій "Новоросії", передає ТСН.

На БМП разом з озброєними молодиками в камуфляжі сиділи діти з автоматами.

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Також місцеві "козаки" тримали в руках прапори "Комуністичної партії", на вулицях видно багато людей із георгіївськими стрічками.

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