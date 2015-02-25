ОБСЄ не бачить жодних ознак відведення важких озброєнь на Донбасі

Досі немає жодних доказів про рух військової техніки, повідомив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан, передає DW.DE. За його словами, окремі заяви про відведення та безпечне розміщення озброєнь поки що залишаються лише заявами.

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Тим часом бойовики на Донбасі стверджують, що вже почали відводити від лінії зіткнення у багатьох місцях бронетехніку та артилерію. Один з лідерів терористичної організації "ДНР" Едуард Басурін заявляв, що спостерігачі ОБСЄ можуть у будь-який час це проконтролювати.

Відведення важких озброєнь і українською стороною, і бойовиками від лінії зіткнення є одним із пунктів угоди, укладеної в Мінську 12 лютого.