Джемілєв закликав Порошенка повністю блокувати Крим - нехай Росія "годує"

Про це він заявив в Кризовому медіацентрі.

Джемілєв сказав, що сказав про це президенту Петру Порошенку особисто, передає Українська правда.

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"Я прихильник і це я висловив президенту. Повна блокада повинна бути", – сказав він.

За словами Джемілєва, "якщо Росія захопила Крим, вона несе повну відповідальність за його економічне становище, як їх годувати, як освітлювати".

"І в обстановці тієї злості, тої агресії, яку Росія дозволяє собі відносно України, говорити про те, що "ми все одно будемо постачати вам електроенергію, годувати вас" – я думаю, що дуже нерозумно", – заявив лідер кримських татар.

За його словами, прихильники України в Криму, з якими він спілкується, також закликають ввести блокаду.

"Люди прекрасно знають, що перспектив у так званому російському Криму у них немає. Вони готові перетерпіти будь-які скрутності, лише б швидше було звільнення", – заявив Джемілєв.