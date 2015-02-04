82% кримчан повністю підтримують анексію - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведені компанією GfK Україна, передає Українська правда.

Причому 11% опитаних сказали, що радше підтримують, а 4% висловилися проти.

Крім того, ймовірною повномасштабну війну між Україною та Росією вважають лише 14% кримчан, а 74% не вірять у таку можливість.

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Причому половина жителів півострова стверджує, що їхнє матеріальне становище за останній рік покращилося (із них 21% каже, що значно), у 35% воно не змінилося, у 13% – погіршилося.

Серед проблем, які найбільше хвилюють кримчан, були названі конфлікт на сході України (42%), інфляція (40%), транспортна блокада Криму (22%), а також відсутність грошей, безробіття, санкції та інші.

Також 80% кримчан не довіряють інформації з українських ЗМІ (із них 45% – тотально), а вірять їй лише 5% жителів півострова.

Опитування проводилося від 16 до 22 січня, було опитування 800 людей методом телефонного інтерв'ю. Максимальна похибка становить 3,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що кримчанам запропонують швидкий спосіб відмови від громадянства України.