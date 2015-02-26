Голова розвідки США допускає, що бойовики спробують взяти Маріуполь - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Wall Street Journal. При цьому глава розвідки зазначив, що такий варіант розвитку подій не вважається неминучим.

За словами Клеппера, бойовики не виношують плани захоплення всієї території України, їм потрібні лише Луганська та Донецька область. Метою атаки може стати Маріуполь, що має стратегічно важливе положення на морі.

Читайте такожФранція заявила, що атака бойовиків на Маріуполь змінить ситуацію з санкціями проти РФГолова розвідки також зазначив, що бойовики можуть чекати приходу весни, щоб почати активні наступальні дії.