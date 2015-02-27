У Конгрес США внесли законопроект про виділення Україні військової допомоги на 1 млрд доларів
Члени палати представників Конгресу США республіканець Мек Торнберрі і демократ Адам Сміт представили на розгляд колег законопроект, що передбачає постачання різного виду зброї Україні.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на апарат американського законодавчого органу.
Торнберрі є головою, а Сміт - старшим демократом комітету нижньої палати Конгресу у справах збройних сил. Крім них під документом свій підпис поставили ще 28 парламентаріїв.
Згідно тексту внесеного законопроекту, міністру оборони США дається право, координуючи дії з держсекретарем, "надати допомогу, в тому числі навчання, техніку, зброю оборонного призначення, логістичну підтримку, постачання, обслуговування, технічне забезпечення армії і силам безпеки України". Глава Пентагону буде володіти таким правом до 30 вересня 2017 року.
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Автори уточнюють, що всі перераховані види допомоги повинні бути надані Києву для "захисту своєї суверенної території від іноземної агресії" і "забезпечення умов для мирного врегулювання в цілях припинення конфлікту". На це пропонується виділити $1 млрд.