Навальний сподівається, що його відпустять попрощатися з Нємцовим

Олексій Навальний сподівається, що його відпустять попрощатися з Борисом Нємцовим, написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що від хлопців, які прийшли на побачення, дізнався про вбивство Бориса Нємцова. Чесно кажучи, я в такому шоці, що навіть складно підбирати слова. Борис приходив сюди провідати мене пару днів тому, був як завжди енергійний, життєрадісний, сповнений планів. Причарував поліцейських, весело говорив з ними, пояснював, як їм вигідно підтримувати вимоги маршу "Весна", брошури зі своєю доповіддю роздав. Не можу навіть уявити, що більше не побачу його.

Це жахлива трагедія і втрата для всіх нас. Боря був дуже доброю, пристойною людиною. Великим справжнім політиком і пристойною людиною - не так-то часто це зустрічається. Мої найщиріші співчуття його рідним, близьким, друзям, ну і взагалі всім - ми дійсно втратили того, що заповнити не можна.

Про версіях говорити нічого не буду у зв'язку з очевидним недоліком інформації в моїй ситуації. Сподіваюся, мені дадуть можливість потрапити на прощання з Борисом", - написав Навальний.