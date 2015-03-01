Слідчі просять вийти на зв'язок свідків вбивства Нємцова

Звернення опубліковано на сайті слідчого комітету.

«У зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про вбивство Бориса Нємцова СК Росії просить осіб, які стали очевидцями злочину або володіють інформацією про обставини його вчинення, зв'язатися по телефону довіри 8 (800) 100-12-60 або з оперативним штабом за номером 8 (495) 694-92-29», - йдеться в повідомленні.

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Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого. Вбивці, які їхали на білому автомобілі, вистрілили йому в спину не менше шести разів, а потім зникли з місця події. Головним свідком у справі є 23-річна українська модель Анна Дурицька - вона перебувала в компанії політика в момент вбивства.