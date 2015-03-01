Гройсман закликав вжити термінових заходів щодо звільнення Олексія Гончаренка

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман звернувся до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, аби вжити термінових заходів щодо звільнення народного депутата України Олексія Гончаренка, затриманого у неділю у Москві під час траурної ходи на пам`ять вбитого опозиціонера Бориса Нємцова. Про це повідомляє прес-секретар Голови ВРУ.

«Народний депутат України користується дипломатичним імунітетом, і його затримання є порушенням норм міжнародного права», - підкреслюється в повідомленні.

«Зараз наші дипломати пробують з ним зв’язатися і допомогти. Я дзвонив Олексію, але він не відповідає», - написав у Facebook Гройсман, а також зазначив, що «ми робимо все можливе, щоб допомогти йому. Далі буду інформувати про те, що робимо і що вдається зробити».

Як повідомляв УНІАН, у Москві затримано депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

Про це Гончаренко повідомив через Facebook. Він написав, що приїхав на марш пам`яті Бориса Нємцова.

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«Мене затримала поліція. Відвели в автозак, відбирали паспорт. Потім паспорт повернули і вивели з автозаку, ударили. Зараз тримають біля автозаку, не відпускають. Я нічого не викрикував, плакатів та прапорів не ніс - затримали просто за футболку. Зараз ведуть у відділення поліції», - написав Гончаренко.

На його сторінці в Facebook також розміщені фото, на яких зображені люди на марші пам`яті Нємцова, поліцейські, а також сам Гончаренко. На одній з фотографій депутат у футболці з портретом Нємцова і написом: «Герої не вмирають».

Крім того, в соціальних мережах про нібито затримання Гончаренка пишуть деякі громадяни Росії. Також з`явилися фотографії, на яких видно через ґрати людину, схожу на Гончаренка, який сидить на лаві в якомусь приміщенні.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Гончаренко є ініціатором в Одесі різних акцій, спрямованих проти агресії РФ. Наприклад, встановлення білбордів з нагоди Дня Військово-морського флоту зі словами з популярної пісні футбольних фанатів про президента РФ Володимира Путіна: «Ла-Ла-Ла!», Також - білбордів «Вова! Не роби мамі нерви!» і т. д.