Весь тиждень фракції і члени комітетів інтенсивно працюють з урядовцями - Гройсман

Діалог між урядом та Верховною Радою України щодо ухвалення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» «йде краще», ніж це було перед його ухваленням.

Про це написав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на свої сторінці у Facebook.

Зокрема, він пише: «На сьогоднішній зустрічі Ради коаліції з прем’єром ми остаточно вирішили провести розгляд змін до державного бюджету і супутніх законів все-таки на окремому засіданні в понеділок. Весь тиждень фракції і члени комітетів інтенсивно працюють з урядовцями». «Хочу відзначити, що зараз діалог йде краще, ніж це було перед прийняттям самого бюджету. В результаті такої спільної роботи більшість дискусійних питань знято, а низка пропозицій з боку депутатів урядом сприйнята», - зазначає Гройсман.

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Голова ВР також підкреслює, що «сьогодні стало зрозуміло, що в понеділок будемо готові виходити в зал для голосування, якщо ми продовжимо цю роботу і на вихідних. Так і вирішили. У цій ситуації навіть виграш в один день – хороший сигнал для наших партнерів, що Україна готова рухатись вперед. Сигнал, важливий для позитивного рішення про виділення кредиту МВФ, яке ми очікуємо 11 березня».