СБУ просить прибрати пам`ятник Дзержинському

Маріупольський відділ Служби безпеки України в Донецькій області надіслав лист міському голові з проханням прибрати пам`ятник Феліксу Дзержинському, який стоїть перед будівлею управління.

Як повідомляється в місцевій газеті "Ильичевец", тепер доля пам`ятника перебуває в руках депутатів Маріупольської міської ради і громадськості.