СБУ просить прибрати пам`ятник Дзержинському
20:14, 24 березня 2008Політика
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Вирішувати депутатам
Маріупольський відділ Служби безпеки України в Донецькій області надіслав лист міському голові з проханням прибрати пам`ятник Феліксу Дзержинському, який стоїть перед будівлею управління.
Як повідомляється в місцевій газеті "Ильичевец", тепер доля пам`ятника перебуває в руках депутатів Маріупольської міської ради і громадськості.
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