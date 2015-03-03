Гройсман достроково закрив засідання Ради, бійка між депутатами в залі парламенту триває

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив перерву, але після того, як сутичка продовжилася, достроково закрив засідання парламенту.

На даний час депутати залишаються в сесійній залі і сутички продовжуються.

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Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко намагається зірвати з народного депутата Сергія Мельничука погони, оскільки той одягнений у військову форму. Наразі сутичка триває, всі решта депутатів у сесійній залі спостерігають за цим конфліктом.

Бійка в раді,раунд 2.Ті ж самі.Журналісти в кулуарах чекають на "вынос тела" в коридор.Гройсман закрив сесію pic.twitter.com/hkB8TDvCTx — Oksana Denysova (@OksanaDenysova) March 3, 2015

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді сталася бійка між народними депутатами Олегом Ляшком і Сергієм Мельничуком. У зв'язку з чим ранкове засідання було достроково закрито. У цій бійці також взяли участь депутати від Радикальної партії. Представники інших фракцій намагалися їх розборонити.