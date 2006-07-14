Справа Калашнікова стала кримінальною

Прокуратурою Печерського району міста Києва сьогодні було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ЗАТ „ММЦ-СТБ” Володимира НОВОСАДА і Маргарити СИТНИК під час зйомок біля приміщення Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня група депутатів від Партії регіонів, серед яких був Олег КАЛАШНІКОВ, силоміць відібрала касету у знімальної групи СТБ. Журналістів було побито. Міліція веде перевірку.