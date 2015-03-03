Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО

Президент України Петро Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБО України.

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