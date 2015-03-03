Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО

17:43, 03 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБО України.

Тwitter / apukraine

Про це повідомляє Адміністрація президента України в Twitter.

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«Президент проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБОУ», - йдеться в повідомленні.

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