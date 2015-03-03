Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО
17:43, 03 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБО України.
Нарада проходить у Головному ситуативному центрі при РНБОУ / Тwitter / apukraine
Про це повідомляє Адміністрація президента України в Twitter.
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«Президент проводить нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБОУ», - йдеться в повідомленні.
Президент проводити нараду щодо ситуації в зоні АТО в Головному ситуативному центрі при РНБОУ @rnbo_gov_uapic.twitter.com/ZWViEaq0ZK
- APU (@APUkraine) 3 Березень 2015
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