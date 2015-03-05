Завтра представники МЗС країн «нормандської четвірки» обговорять виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу у Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

«Завтра у Берліні відбудеться зустріч високих представників МЗС країн «нормандської четвірки». Її учасники планують обговорити деякі практичні питання процесу врегулювання української кризи у контексті реалізації Мінських угод від 12 лютого», - сказав Лукашевич.

Причому він повідомив, що РФ представлятиме заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

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За результатами переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення усіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушують режим перемир'я, а також проводять перегрупування і нарощування сил вздовж усієї лінії розмежування в зоні АТО.

26 лютого Збройні сили України почали відведення військової техніки по всій лінії розмежування в зоні АТО, тоді як бойовики перемістили техніку частково та імітують відведення.