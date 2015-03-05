ВР ухвалила закон про забезпечення зброєю українських миротворців

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено ухваленим сьогодні урядовим законом №2081 про внесення зміни до ст. 1 закону “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” (щодо забезпечення українського національного персоналу (УНП), який бере участь у в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (МОПМБ), вогнепальною (стрілецькою) зброєю та боєприпасами).

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За це рішення проголосували 245 народних депутатів із 310, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що національний персонал - окремі військовослужбовці ЗСУ, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних органів, які можуть оснащуватися вогнепальною (стрілецькою) зброєю та боєприпасами до неї, відповідно до пропозицій міжнародних організацій у сфері безпеки, а також працівників ЗСУ, інших військових формувань, державних органів і установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного контингенту.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроект було розроблено Міністерством оборони для унормування оснащення українського національного персоналу вогнепальною (стрілецькою) зброєю та боєприпасами до неї відповідно до пропозицій міжнародних організацій у сфері безпеки.

Зазначається, що необхідність такого оснащення обумовлюється характером завдань та призначенням, які виконують українські військовослужбовці у МОПМБ, насамперед в Ісламській Республіці Афганістан.

«Серед 48 країн-контрибуторів операції НАТО в Афганістані тільки представники УНП не забезпечені згаданими засобами, що викликає нерозуміння серед партнерів. Водночас, відповідно до стандартних операційних процедур цієї операції, військовослужбовці усіх країн-партнерів операції мають бути забезпечені національною вогнепальною (стрілецькою) зброєю та боєприпасами до неї для самозахисту», - йдеться в пояснювальній записці.