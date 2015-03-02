Бойовики заявляють, що миротворці в Україні загрожуватимуть миру

Про це заявив "офіційний представник Донецької народної республіки" в контактній групі з мирного врегулювання Денис Пушилін, пише ТАСС.

Питання про введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту був заново піднято Україною в лютому 2015 року, проте Росія, яка раніше також вимагала введення миротворців, різко змінила свою позицію і виступила проти.

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