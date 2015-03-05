ГПУ запропонує Раді позбавити недоторканності скандального суддю Оберемка
Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради України матеріали щодо позбавлення суддівської недоторканності скандально відомого судді Макарівського райсуду Київської області Владислава Оберемко.
Про це написав у Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.
"Весь процес підготовки документів зайняв всього 3 робочих дні. Така оперативність і бажання захистити Закон раніше була небаченою для України», - написала Геращенко.
Він також повідомив, що слідство по справі колишнього прокурора Обухівського району Київської області Юрія Дикого і чотирьох його спільників, які підозрюються у вимаганні, закінчено всього за півтора місяці.
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«Екс-прокурор і його банда скористалася 63 ст. Конституції - відмовилася від дачі будь-яких показань. Це їх право. Однак одержані в результаті їх документування, ОТМ та інших доказів, більш ніж достатньо для обвинувального вироку суду», - додав Геращенко.