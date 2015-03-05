ГПУ запропонує Раді позбавити недоторканності скандального суддю Оберемка

Про це написав у Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.

"Весь процес підготовки документів зайняв всього 3 робочих дні. Така оперативність і бажання захистити Закон раніше була небаченою для України», - написала Геращенко.

Він також повідомив, що слідство по справі колишнього прокурора Обухівського району Київської області Юрія Дикого і чотирьох його спільників, які підозрюються у вимаганні, закінчено всього за півтора місяці.

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«Екс-прокурор і його банда скористалася 63 ст. Конституції - відмовилася від дачі будь-яких показань. Це їх право. Однак одержані в результаті їх документування, ОТМ та інших доказів, більш ніж достатньо для обвинувального вироку суду», - додав Геращенко.