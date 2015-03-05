МЗС не рекомендує українцям їздити до Росії

Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням відзначає, що останнім часом нормою стали випадки безпідставного затримання громадян України на території Російської Федерації, відсутність гуманного ставлення до українців з боку російських правоохоронних органів, їх несумісної з людською гідністю поведінки, застосування до наших співвітчизників неприпустимих методів фізичного та психологічного впливу, у тому числі - тортур.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України, такими діями, а також численними фактами неповідомлення консульських установ України в РФ про затримання українців, незабезпечення їх невід’ємного права на зустріч з консульською посадовою особою, російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1994 року.

Українська сторона наголошує, що грубі порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань, у тому числі у сфері консульських зносин, набули системного характеру.

У цьому контексті Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України при плануванні поїздок до Російської Федерації реально оцінювати наявні ризики та існуючі загрози та ретельно зважувати потребу у здійсненні таких подорожей.

При виникненні на території Росії будь-яких випадків затримання, негуманного поводження, фізичного та психологічного тиску з боку російських органів або громадян Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам невідкладно звертатися на гарячу лінії Центру оперативного реагування Міністерства (+38 044) 238-16-57, або безпосередньо на гарячі лінії консульських установ України, розташованих на території РФ, а саме:

Посольство України в Російській Федерації (м. Москва) +7 919 768-77-96;

Консульство України в Новосибірську +7 913 799-27-75;

Консульство України в Ростові-на-Дону +7 918 587-99-93;

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі +7 921 304-05-72;

Консульство України у Єкатеринбурзі +7 953 000-02-07.