Україна не буде коментувати поставки військової продукції з інших країн

Про це сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс, коментуючи засудження Росією поставок Фінляндією далекомірів в Україну.

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"Україна не коментує і принципово не буде коментувати свої домовленості з іншими країнами у сфері можливих поставок продукції військово-промислового комплексу. Замість менторського коментаря дій інших, сумлінних учасників міжнародних договорів, зокрема договору про торгівлю зброєю, який Росія так і не підписала. Сама Росія повинна була б згадати про необхідність виконання своїх міжнародних зобов'язань насамперед мінських домовленостей", - сказав Євген Перебийніс.

Росія, «цинічно ігноруючи норми міжнародного права і свої зобов'язання, в тому числі взяті в рамках багатосторонніх режимів експортного контролю, а також неодноразові заклики світової спільноти та міжнародних організацій, продовжує надавати військову підтримку терористичним угрупованням, що діють на сході України, при цьому незаконно передавати їм сучасне озброєння, в тому числі важке, стрілецьку зброю і боєприпаси, що використовуються бойовиками для здійснення терактів з численними жертвами серед громадян України», - сказав прес-секретар МЗС України.

При цьому, зазначив Євген Перебийніс, МЗС РФ не соромиться періодично вказувати іншим країнам, як їм треба дотримуватися міжнародних зобов'язань і передачі яких товарів в Україну їм також слід дотримуватися.

За словами прес-секретаря МЗС, щодо України не введено жодних міжнародних санкцій чи ембарго на поставки будь-яких товарів, у тому числі військового призначення.