США надали Україні на зміцнення системи безпеки $120 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо говорити про систему безпеки, то США вже надали десь 120 млн доларів США допомоги на укріплення безпеки Україні», - зазначив він.

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«Ми розглядаємо додаткові запити, у нас є додаткові гроші», - додав Блінкен.

Також, за його словами, це питання наразі розглядає Конгрес.