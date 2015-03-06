США надали Україні на зміцнення системи безпеки $120 мільйонів
18:09, 06 березня 2015Політика
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США надали Україні на зміцнення системи безпеки 120 млн доларів та розглядають додаткові запити.
США заявляють, що у них є "додаткові гроші" / flickr.com/photos/jeepersmedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу в Києві.
«Якщо говорити про систему безпеки, то США вже надали десь 120 млн доларів США допомоги на укріплення безпеки Україні», - зазначив він.
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«Ми розглядаємо додаткові запити, у нас є додаткові гроші», - додав Блінкен.
Також, за його словами, це питання наразі розглядає Конгрес.
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