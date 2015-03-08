Порошенко 8 березня побажав українцям миру і світлого неба

12:47, 08 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав жінок зі святом і побажав миру і світлого неба.

Порошенко побажав миру і світлого неба / Фото УНІАН

Про це Порошенко написав у Твіттері.

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«Зі святом Весни! Миру та світлого неба!», - написав Порошенко.

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