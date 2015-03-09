Харківські теракти готуються у російському Белгороді – Лубківський

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, виконавці після їхнього вчинення втікають до Росії.

«Іде контакт з боку Російської Федерації. У Бєлгороді, як правило, готується операція, звідти люди проникають на територію України. Вчиняють терористичний акт, чи готують його і відповідно зникають у напрямку Російської Федерації. І ми сьогодні робимо все і активно працює наше харківське управління, воно серйозно посилено офіцерами високого рівня із Києва, робимо все для того, щоб люди відчували себе спокійно», – зазначає Маркіян Лубківський.

Він спростував інформацію, що нібито у Харкові перебуває керівник «Оплоту» Євген Жилін. За даними Лубківського, Жилін зараз переховується у Росії.

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«Ми розуміємо, де він знаходиться і як здійснює керівництво «оплотівцями». «Оплотівців» як таких у Харкові практично немає», – сказав Маркіян Лубківський.

Через підвищений рівень небезпеки терактів у Харкові, проукраїнські громадські організації вирішили сьогодні відмовитися від проведення ходи, присвяченої 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.

6 березня у Харкові стався черговий вибух. Під автомобіль мікроавтобуса командира батальйону «Слобожанщина» Андрія Янголенка була закладена міна. Стався вибух, двоє людей постраждали.

22 лютого внаслідок вибуху у Харкові під час мітингу загинуло чотири людини. Правоохоронці розслідують справу за статтею про теракт. СБУ повідомила про затримання 5 осіб, імовірно причетних до організації вибуху.