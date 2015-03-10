Фейгін: для звільнення Савченко розпочато нову міжнародну процедуру

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" в понеділок, 9 березня, сказав адвокат Савченко Марк Фейгін, повідомляє Обозреватель.

"Я вже запустив цю процедуру. Це цілком законна процедура. Там є секретний протокол, тому я поки утримаюся від коментарів. Це конфіденційно. Росія зобов'язана слідувати тим зобов'язанням, які взяла на себе. І в цьому немає нічого секретного. Це пов'язано зі звичайними зобов'язаннями", - сказав він.

Читайте такожПравозахисниця розповіла про симптоми, за яких Савченко припинила голодування

"Ми подивимося на результати. Коли результат буде чи ні, надалі можна буде про це повідомити. Але в будь-якому випадку ті, до кого вона (міжнародна процедура - ред.) звернена, вже знають", - додав Фейгін.

Він зазначив, що переговори щодо звільнення Савченко йдуть на найвищому рівні. Також Фейгін підкреслив, що Савченко є заручницею, а тому її повинні обміняти за принципом "всіх на всіх". Але судячи з того, як поводиться Росія, вважає адвокат, цього скоріше за все не станеться.