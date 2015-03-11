Кваліфікаційна комісія допитає суддю Печерського суду, який зняв арешт з рахунків Арбузова

Про це повідомив у Facebook народний депутат Мустафа Найєм з посиланням на повідомлення ВККС.

"Ви пам'ятаєте суддю Печерського суду міста Києва В'ячеслава Підпалого, що зняв арешт із рахунків Сергія Арбузова і його дружини. Ми тоді звернулися із запитами в Генпрокуратуру й Вищу кваліфікаційну комісію суддів. У відповідь ГПУ порушила кримінальну справу за фактом завідомо неправомірного рішення", - нагадав він.

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За його словами, засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів відбудеться завтра в Києві.

Нагадаємо, раніше у Генеральній прокуратурі запевняли, що жодна копійка з тимчасово розблокованих за рішенням Печерського райсуду Києва банківських рахунків колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова та його дружини не зникла.