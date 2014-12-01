У ГПУ прогнозують, що спроби розблокувати арештовані рахунки Арбузова будуть повторюватися

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Святослав Лаганяк.

«Слідчий ініціював звернення до Держфінмоніторингу та отримав інформацію, що за період з 21 листопада і до 24 листопада (коли судом були розблоковані і за зверненням Генпрокуратури заблоковані знову рахунки Арбузова - УНІАН) жодна копійка знята не була. Всі заарештовані кошти залишились на рахунках. Таким чином, відтоку заблокованих коштів із заблокованих рахунків не відбулось», - повідомив Лаганяк.

Водночас він не виключив в майбутньому нових спроб розблокування заарештованих рахунків.

«Я не виключаю, що ми будемо мати ще такі історії. Це не перша спроба вивести кошти Арбузова. Такі спроби були і раніше», - зазначив представник Генпрокуратури.

За словами Лаганяка, крім названих рахунків Арбузова і його дружини, на яких знаходяться понад 200 млн грн, слідством виявлено значну кількість юридичних осіб, пов'язаних у той чи інший спосіб з Арбузовим. Зокрема встановлено понад 20 таких рахунків в офшорних зонах на Кіпрі, на які накладено арешт на суму 1 млрд 370 млн доларів або 16 млрд 200 млн грн.

Водночас Лаганяк зазначив, що у слідства на даний час немає інформації про наявність особистих рахунків Арбузова в Європі, хоча українською стороною було скеровано європейським партнерам 11 клопотань про надання правової допомоги в цьому питанні і таким чином було охоплено майже всі країни Європи.

На уточнююче запитання Лаганяк відповів, що Арбузов перебуває у статусі підозрюваного за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна) Кримінального кодексу України.

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Як зазначив Лаганяк, обвинувальний акт стосовно екс-посадовця ще не передано до суду з тієї причини, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку, тому не може бути затриманий і доставлений до суду.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у прес-службі Генпрокуратури заявили, що на рахунки Арбузова і його дружини повторно накладено арешт.

Як зазначили у прес-службі ГПУ, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури у травні 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем Арбузовим, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

20 травня слідчим суддею Печерського райсуду Києва було накладено арешт на майно Арбузова, підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а у серпні слідчим суддею Печерського райсуду накладено арешт на майно його дружини - Ірини Арбузової.

21 листопада слідчим суддею Печерського райсуду під час розгляду клопотання захисників Арбузова було прийнято рішення про скасування вищезазначених арештів, яке не підлягає оскарженню.

24 листопада Генпрокуратура звернулась до Печерського райсуду з повторним клопотаннями про накладання арешту на вищезазначені рахунки. Того ж дня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва зазначені клопотання були задоволені.

"На даний час Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України надається правова оцінка прийнятому слідчим суддею Печерського районного суду Києва рішенню про скасування арештів, накладених на рахунки Сергія та Ірини Арбузових щодо його законності", - зазначили у ГПУ.