РНБО призначатиме керівників військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

Він нагадав, що військово-цивільні адміністрації є двох видів. Зокрема, до них відносяться військово-цивільні адміністрації, які створюються на базі обласних та районних державних адміністрацій, і там керівники обласних та районних державних адміністрацій автоматично набули повноважень керівників військово-цивільних адміністрацій.

Ковальчук відзначив, що таким чином, наприклад, Олександр Кіхтенко на сьогодні є головою військо-цивільної адміністрації Донецької області.

Читайте такожМоскаль просить Порошенка створити на Луганщині військово-цивільні адміністрації

Разом з тим, зазначив Ковальчук, Рада національної безпеки і оборони приймає рішення про призначення керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. У зв'язку з цим Ковальчук пояснив, що "вже подані певні кандидатури, і на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони України прийме відповідне кадрове рішення", - наголосив Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня президент України Петро Порошенко своїм указом утворив Донецьку та Луганську обласні військово-цивільні адміністрації.

Також, згідно з цим документом, в Донецькій області утворено Волноваську та Мар’їнську районні військово-цивільні адміністрації, військово-цивільні адміністрації в містах Авдіївка, Вугледар та Красногорівка Мар’їнського району; в Луганській області – Новоайдарську, Попаснянську та Станично-Луганську районні військово-цивільні адміністрації, військово-цивільні адміністрації сіл Кримське та Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхове-Донецьке Новоайдарського району; селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району; сіл Троїцьке та Новозванівка Попаснянського району.

Визначено, що Донецька та Луганська облдержадміністрації набувають статусу, відповідно, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, а їх голови – статусу керівників, відповідно, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій. Те ж стосується і утворених адміністрацій нижчого рівня.

Указом доручено головам Донецької та Луганської облдержадміністрацій у триденний строк подати керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України пропозиції щодо переліку посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів в новостворених військово-цивільних адміністраціях.

Також головам цих ОДА доручено разом із керівником Антитерористичного центру при СБУ подати у п'ятиденний строк секретареві Ради національної безпеки і оборони спільні пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів.