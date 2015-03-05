Президент створив дві військово-цивільні адміністрації на Донбасі

Як повідомили у прес-службі глави держави, це передбачено указом президента №123/2015 від 5 березня 2015 року "Про утворення військово-цивільних адміністрацій".

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Також, згідно з цим документом, в Донецькій області утворено Волноваську та Мар’їнську районні військово-цивільні адміністрації, військово-цивільні адміністрації в містах Авдіївка, Вугледар та Красногорівка Мар’їнського району; в Луганській області – Новоайдарську, Попаснянську та Станично-Луганську районні військово-цивільні адміністрації, військово-цивільні адміністрації сіл Кримське та Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхове-Донецьке Новоайдарського району; селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району; сіл Троїцьке та Новозванівка Попаснянського району.

Визначено, що Донецька та Луганська обласні державні адміністрації (ОДА) набувають статусу, відповідно, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, а їх голови – статусу керівників, відповідно, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій. Те ж стосується і утворених адміністрацій нижчого рівня.

Указом доручено головам Донецької та Луганської ОДА у триденний строк подати керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України пропозиції щодо переліку посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів в новостворених військово-цивільних адміністраціях.

Також головам цих ОДА доручено разом із керівником Антитерористичного центру при СБУ подати у п'ятиденний строк секретареві Ради національної безпеки і оборони спільні пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов має забезпечити підготовку до невідкладного розгляду РНБО питання щодо призначення керівників військово-цивільних адміністрацій.