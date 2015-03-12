Царевич вважає ситуацію з Печерським судом безпрецедентною

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Ради суддів Царевич сказала: «Те, з чим зіштовхнувся Печерський районний суд, до сьогодні не мало прецедентів у всій судовій системі. Ми побачили, що будь-яке рішення, будь-якої судової інстанції, будь-якого суду може бути розтлумачене органом прокуратури як завідомо неправосудне, а відносно судді, що його прийняв, розпочнеться публічне цькування, щоб суспільство переконалося, що суд кимось визначений як ворог держави».

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За словами Царевич, зі спілкування з колегами їй стало відомо, що переслідують також суддів інших судів. «Судді Вінницького міського суду зазначали, що на сьогодні у них відбувається така ж ситуація, як і в нас, коли відносно судді вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за постановлення ним виправдувального вироку, який ніким не оскаржений і не набрав законної сили. А судді сказали: через два тижні чекайте підозру. У Бабушкінському райсуді Дніпропетровської області судді повідомили про підозру за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу і того ж дня оголосили про закінчення досудового розслідування, а судді надали всього два дні на ознайомлення з матеріалами справи, позбавивши його права на захист», - заявила Царевич.

Як повідомляв УНІАН, голова Печерського райсуду Києва Світлана Смик і голова Окружного адміністративного суду столиці Павло Вовк заявили про тиск на ці суди з боку прокуратури.

Сьогодні, 12 березня, на засіданні Ради суддів Вовк сказав, що прокуратура безпідставно відкрила кримінальні провадження проти суддів адмінсуду за ст. 364 ч.1 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 ч.1 (службове підроблення) Кримінального кодексу, а прокурори безпідставно звинувачують суддів Окружного адмінсуду у внесенні недостовірної інформації в судові рішення.

Крім того, Вовк вважає тиском обшук, проведений прокуратурою у приміщенні суду, вилучення особистих комп'ютерів суддів.

Своєю чергою Смик зазначила, що судді Печерського суду звернулися до Ради суддів із заявою про тиск з боку прокуратури. Вона стверджує, що дії Генеральної прокуратури унеможливлюють нормальну роботу суду.