Луценко: Без змін до пенсійного законодавства долар був би по 150
Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко вважає, що неприйняття важливих змін до пенсійного законодавства загрожувало жахливими наслідками для України.
Таку думку він висловив в інтерв'ю "Українській правді".
Він розповів деталі узгодження держбюджету, коли фракція "Батьківщина" виступала проти зняття пенсії з працюючих і збільшення спецстажу:
"Як і будь-який позичальник, МВФ хоче отримати свої кредити назад. На заваді цьому – дві чорні діри українського бюджету – 20 млрд. дефіцит пенсійного фонду і 110 млрд. "Нафтогазу". Тому ми мали розпочати бодай мінімальне скорочення видатків на працюючих пенсіонерів і перейти від субсидування нафтогазових ділків на користь адресних субсидій найбіднішим верствам населення", - пояснює глава фракції БПП.
Читайте такожЛуценко заявив, що тричі писав заяву про складання депутатських повноважень
""Батьківщина" за це не голосувала. Я їх розумію. Це було дуже важко. У фракції БПП теж було непросто. Оля Червакова навіть відкрито плакала від розпачу за пенсіонерів".
"Але ще гірше розуміти, що якщо за це не проголосувати – наступного тижня долар коштуватиме 150 гривень, і це фінансовий колапс, що веде до неминучої економічної і військової поразки".
"Тож саме завдяки таким гарячим дискусіям коаліція змогла не лише взяти на себе це жорстке рішення, але й покращила урядовий варіант реформи. По-перше, ми перенесли тягар на пенсіонерів, що працюють в прокуратурі, судах, на держслужбі".
"По-друге, ми прийняли рішення про скасування особливого – і несправедливого – порядку нарахування пенсій депутатам та держслужбовцям", - пояснив Луценко.
За словами Луценка, у нього складаються нормальні відносини з усіма членами коаліції.
А якщо виникають якісь непорозуміння: "тоді ми закриваємося в кабінеті і дебатуємо, аж поки з нас не піде білий дим…", зазначив політик.