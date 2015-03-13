Луценко: Без змін до пенсійного законодавства долар був би по 150

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Українській правді".

Він розповів деталі узгодження держбюджету, коли фракція "Батьківщина" виступала проти зняття пенсії з працюючих і збільшення спецстажу:

"Як і будь-який позичальник, МВФ хоче отримати свої кредити назад. На заваді цьому – дві чорні діри українського бюджету – 20 млрд. дефіцит пенсійного фонду і 110 млрд. "Нафтогазу". Тому ми мали розпочати бодай мінімальне скорочення видатків на працюючих пенсіонерів і перейти від субсидування нафтогазових ділків на користь адресних субсидій найбіднішим верствам населення", - пояснює глава фракції БПП.

Читайте такожЛуценко заявив, що тричі писав заяву про складання депутатських повноважень

""Батьківщина" за це не голосувала. Я їх розумію. Це було дуже важко. У фракції БПП теж було непросто. Оля Червакова навіть відкрито плакала від розпачу за пенсіонерів".

"Але ще гірше розуміти, що якщо за це не проголосувати – наступного тижня долар коштуватиме 150 гривень, і це фінансовий колапс, що веде до неминучої економічної і військової поразки".

"Тож саме завдяки таким гарячим дискусіям коаліція змогла не лише взяти на себе це жорстке рішення, але й покращила урядовий варіант реформи. По-перше, ми перенесли тягар на пенсіонерів, що працюють в прокуратурі, судах, на держслужбі".

"По-друге, ми прийняли рішення про скасування особливого – і несправедливого – порядку нарахування пенсій депутатам та держслужбовцям", - пояснив Луценко.

За словами Луценка, у нього складаються нормальні відносини з усіма членами коаліції.

А якщо виникають якісь непорозуміння: "тоді ми закриваємося в кабінеті і дебатуємо, аж поки з нас не піде білий дим…", зазначив політик.