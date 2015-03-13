Адмірал РФ хвалькувато розповів про зрадницьке захоплення Криму, і як розвідка НАТО "проґавила все що можна"

Операцію з блокування українських частин в анексованому Криму минулого року вдалося успішно здійснити, тому що розвідка НАТО не встигла вчасно її відстежити, повідомив в інтерв'ю РИА Новости командувач Чорноморським флотом РФ (1991-1992 роки) адмірал Ігор Касатонов.

"У Криму розвідка НАТО проґавила все що можна і не можна. Одна з причин криється в режимі суворого радіомовчання у період зосередження угруповання, а також вміле використання севастопольської бази, транспортних бойових засобів, які доставляли збройні сили до Криму", - сказав Касатонов.

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Він процитував слова генерал-полковника Олександра Волкова про "зелених чоловічків", які виявилися спецназом: "Було проведено блискуче зосередження сил спеціального призначення в Криму із застосуванням маскувальних заходів, несподіваних для українців, а також широкий набір заходів щодо завчасної дезінформації супротивника".

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито відсутність зобов'язань Росії відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештського меморандуму), речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що згідно з пунктами 1, 2 і 3 Будапештського меморандуму РФ підтвердила зобов'язання відповідно до принципів Заключного акту Наради з безпеки та співпраці в Європі, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, “і що ніяка її зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони, або у будь-який інший спосіб згідно зі статутом ООН”.

Крім того, Росія зобов'язалася утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати власним інтересам здійснення Україною прав, властивих її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

За словами Перебийніса, Росія порушила всі ці зобов'язання.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.

Будапештський меморандум - меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету і безпеки Україні.