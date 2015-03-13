Кримську журналістку допитували за статтею про заперечення анексії Криму - адвокат

Стаття 280.1 встановлює відповідальність за "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації", повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Як повідомив адвокат Джеміль Темішев, кримінальну справу порушено за публікаціями «Центру журналістських розслідувань».

За словами адвоката, зокрема, йдеться про матеріал про батальйон «Крим», який розцінений як "публічний заклик до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Джеміль Темішев повідомив, що Наталя Кокоріна допитувалася у ФСБ в якості свідка. У підсумку здійснено вилучення деяких документів, а також ноутбука журналістки.

Читайте такожЗатримана журналістка Кокоріна вийшла з будівлі ФСБСтаття 280.1 була внесена до Кримінального кодексу РФ невдовзі після окупації Криму і набула чинності в травні 2014 року і встановлює, по суті, відповідальність за невизнання анексії Криму. Відповідно до статті 280.1 публічні заклики, спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ, вчинені з використанням засобів масової інформації або електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет», караються обов'язковими роботами на термін до 480 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи позбавленням волі на термін до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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Голова МЗС України Павло Клімкін та представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович закликала кримську «владу» звільнити затриману ФСБ кореспондентку «Центру журналістських розслідувань» Наталію Кокоріну. Крім того, ОБСЄ назвала репресіями дії кримської «влади» щодо журналістів.