Черновецький заразив БЮТ ”албанським вірусом”?

Політологи вважають основними кандидатами в мери Києва нинішнього міського голову столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та лідера блоку свого імені Віталія КЛИЧКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні круглого столу, який відбувався в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна.

Зокрема, таку думку висловили гендиректор TNS Ukraine Микола ЧУРИЛОВ, директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Так, М.Чурилов зазначив, що намічається чотири групи кандидатів у мери столиці. У першій групі беззаперечні лідери кампанії - Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і В.КЛИЧКО. Набагато відстає від них згідно з нинішніми рейтингами колишній мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО і ще більш відстає третя група кандидатів, серед яких він назвав народного депутата від БЮТ Миколу ТОМЕНКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

У решти всіх кандидатів, на думку експерта, абсолютно «примарні шанси» стати мером столиці, навіть якщо в них буде сильна фінансова підтримка і піар-кампанія.

«Розкрутити його (нового кандидата – УНІАН) за два-три місяці просто неможливо», - сказав М.ЧУРИЛОВ.

Водночас він наголосив, що 38% киянам на сьогодні важко відповісти, за кого голосуватимуть 25 травня. На думку експерта, це чималий відсоток. Проте, за його словами, виходячи з досвіду попередніх виборів, ці голоси буде пропорційно розподілено між кандидатами.

Своєю чергою А.ЄРМОЛАЄВ також спрогнозував двох фаворитів на виборах мера столиці – Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і В.КЛИЧКА, погодившись з попереднім експертом, що «розкрутити» інших представників політичних сил, навіть таких як, наприклад, голова Шевченківської райдержадміністрації Віктор ПИЛИПИШИН, за 2 місяці дуже складно.

Кажучи про єдиного кандидата на посаду київського мера від демократичних сил, про якого часто ведуть мову, політологи спростували поширену тезу про те, що будь-який кандидат від Блоку Юлії Тимошенко зможе перемогти на виборах мера Києва. Вони вважають, що висунення від БЮТ на цю посаду кандидатури першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА буде помилкою Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, який брав участь у круглому столі, сказав: «Є така ідея, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО з її теперішньою популярністю (75% голосів киян підтримують її політику) візьме за вуздечку коня, може і його провести куди завгодно. Можливо, в сенат будь-яку людину вона й зможе провести, але завести на посаду мера будь-якого кандидата – це неправильна філософія. Я думаю, що кандидат від БЮТ, який, швидше за все, буде саме від БЮТ, і можна упевнено казати, що БЮТ одержить найбільшу фракцію в міській раді. Але абсолютно неочевидно для мене, що будь-який кандидат, який ходитиме з Ю.ТИМОШЕНКО дворами, зможе мати якісь переваги під час виборів. Та людина, яку зараз називають, мені здається, не має жодного шансу. Я маю на увазі О.ТУРЧИНОВА. Я не вірю в можливість його перемоги. Я думаю, це помилка для Ю.ТИМОШЕНКО».

Політологи також зазначили, що на сьогодні стабільний електорат саме у В.КЛИЧКА та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Своєю чергою політолог Дмитро ВИДРІН висловив думку, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зможе перемогти на дострокових виборах Київського міського голови. Він зазначив, що 25 травня в столиці відбудуться не тільки вибори мера, а й Київради, а від Блока Черновецького на цих виборах зможуть пройти тільки 24-25 кандидатів. Водночас для того, щоб Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив столицю, йому необхідна підтримка 61 депутата Київради.

На думку Д.ВИДРІНА, більшість у міськраді одержать «бютівці», і навіть якщо Партія регіонів стане на підтримку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то її членів буде недостатньо, оскільки, на думку політолога, у неї буде 12-15 місць у Київраді. «Може вийти колізія, коли мера обрано, але не приведено до влади», - сказав він.

Крім того, за словами Д.ВИДРІНА на виборах конкурують образи кандидатів. На минулих виборах, відзначив політолог, В.КЛИЧКУ не вдалося відділити себе від екс-мера О.ОМЕЛЬЧЕНКА. І водночас, за його словами, на цих виборах В.КЛИЧКУ, найімовірніше, вдасться створити образ молодого демократа.

Д.ВИДРІН вважає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на цих виборах такий образ не вдасться створити. Єдине, що може, на його думку, перешкодити опонентові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стати мером, - це «албанський вірус» (комп`ютерний вірус – УНІАН), коли його одержувачеві пропонують самому зруйнувати свою систему. За словами політолога, цей вірус уже спрямовано в табір демократичних сил, і в них починаються суперечності та чвари з приводу кандидата на посаду київського міського кандидата.